Turismo: oltre 34 mila visitatori alla Tonnara di Favignana

Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - L’ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica, una delle più grandi tonnare del Mediterraneo, con i suoi 32 mila metri quadri, di cui tre quarti coperti, registra per l’intera stagione, ma per il mese di agosto in modo particolare, numeri da record. Tantissimi i visitatori che hanno voluto conoscere il passato legato alla popolazione locale e alla tonnara, effettuando la visita guidata multilingue, all’interno di uno dei musei più visitati, estesi e completi del Sud Italia, presente su tutti i canali social fra cui Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube e Tumblr. I visitatori del solo mese di agosto, dall’1 al 17 agosto, sono stati 10890, mentre il dato stagionale si attesta sui 34.927 ingressi.

Importanti anche i numeri relativi alle visite al Centro di Recupero per Tartarughe Marine dell’Amp Isole Egadi che, proprio all’interno dell’Ex Stabilimento Florio, è presente con uno stabulario con 5 vasche di degenza e un’aula didattica per le attività di educazione ambientale, allestiti nell’ambito dell’iter di potenziamento del Centro di Primo Soccorso per Tartarughe Marine in funzione già dal 2015, con il supporto di Legambiente e WWF Italia. Sono circa 2500 le persone che dopo aver partecipato alle attività hanno firmato il registro.