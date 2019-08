Governo: Buia (Ance), 'partiti trovino accordo, evitare aumento Iva e riportare fiducia' (2)

(AdnKronos) - Per Buia "non c'è tempo per i teatrini della politica. Bisogna fare molto alla svelta. Se non c'è senso di responsabilità, rischiamo di sfasciare quel poco che siamo riusciti a fare o che potremmo fare. La politica abbandoni i propri campanilismi e trovi un accordo". Altrimenti "si torni alle elezioni".

Un nuovo esecutivo dovrà affrontare alcune questioni urgenti. In primo luogo, sottolinea il presidente dell'Ance, "il rischio di aumento dell'Iva è un problema e va risolto. Bisogna trovare le risorse una volta per tutte, eliminando questa spada di Damocle". Bisogna poi ridurre il cuneo fiscale e, sul fronte del settore delle costruzioni, "serve uno shock fiscale per rilanciare l'edilizia privata e c'è bisogno di un'energica presa di posizione sull'efficienza della spesa pubblica" sul settore.