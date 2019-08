Governo: Zingaretti, 'discontinuità su nomi e contenuti'

Roma, 21 ago. (AdnKronos) - Una discontinuità "sia nelle personalità che nei contenuti, questo mi sembra chiaro". Nicola Zingaretti risponde così a Sky Tg24 quando gli viene chiesto se la discontinuità chiesta dal Pd per avviare un confronto per una possibile nuova maggioranza con i 5 Stelle comprenda anche le personalità politiche. "Io non voglio scendere nella dialettica dei nomi ma noi parliamo di una nuova maggioranza e di un nuovo governo che chiuda con il governo di una stagione politica che noi abbiamo combattuto".