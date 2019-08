Salvini: "No inciuci e inciucioni"

Roma, 21 ago. (AdnKronos) - "Io non riuscirei a passare nell'arco di una settimana dalla Lega a Renzi e quindi invidio chi ha uno stomaco così. Però, ripeto, noi più che a spartizioni di poltrone, stiamo ragionando sulla prossima manovra economica". Lo ha detto Matteo Salvini arrivando alla Camera. "Non ci accontentiamo di non aumentare Iva, ho letto che il Pd non vuole aumentare le tasse. Il problema in Italia non è aumentare le tasse, è se abbassarle. Quindi sono convinto che, se gli italiani avranno la possibilità di votare, cosa che in democrazia mi sembra la via migliore, noi abbiamo idee economiche che con i Cinque Stelle non erano praticabili: dalla pace fiscale alla flat tax. Quindi la riunione dei parlamentari della Lega guarderà al futuro, agli altri lasciamo inciuci e inciucini e inciucioni...".

"Noi pensiamo al futuro, alla manovra economica da fare, altri pensano alle poltrone, a ministeri". E ancora: "Mi sembra evidente che a Mattarella la Lega chiederà di andare al voto". E per quanto riguarda il centrodestra, ha sentito Berlusconi? "Stiamo ragionando come Lega" ha tagliato corto Salvini. "Fatemi incontrare i deputati, ho sentito i governatori, tanti sindaci, abbiamo gran voglia di dimostrare al Paese che sull'economia potremmo fare quanto fatto sull'immigrazione".