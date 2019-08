Migranti: Open Arms lascia Lampedusa, nave va a Porto Empedocle

Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - La nave Open Arms, dopo il sequestro di ieri, ha mollato poco fa gli ormeggi dal porto commerciale di Lampedusa per raggiungere Porto Empedocle (Agrigento) e non più porto di Licata come si era detto in un primo momento. La nave arriverà a Porto Empedocle nel tardo pomeriggio.