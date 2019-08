Funerali Diabolik, firmata l'ordinanza per la esequie al Divino Amore

Renzi: con Salvini clima di odio, siamo all'Alabama di anni '50

Roma, 20 ago. (askanews) - "In questo Paese si è creato un clima di odio, frutto anche del nostro linguaggio, del linguaggio della politica. Come fate a non essere sorpresi quando un ragazzo di colore non può entrare in una spiaggia del nord-est, pur avendo la carta di identità italiana, per il clima che si è creato in questi mesi. Come fa a non sentire la commozione a una madre di un bambino ...