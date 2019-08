Tlc: Unc, esposto ad Antitrust e Agcom su bollette a 28 giorni

Roma, 20 ago. (AdnKronos) - "Abbiamo già depositato sia all'Antitrust che all'Autorità delle Comunicazioni un esposto contro le compagnie telefoniche non solo per i mancati rimborsi, ma anche perché pretendono che i consumatori presentino una domanda di ristoro, quando è evidente che le delibere dell'Agcom prevedono un indennizzo automatico, sotto forma di posticipo della data di decorrenza della fattura per un numero di giorni pari a quelli illegittimamente erosi con la fatturazione a 28 giorni". Così in una nota Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori in merito alla vicenda delle bollette a 28 giorni. "Ora attendiamo una condanna rapida da parte delle Authority" conclude Dona.