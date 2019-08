Governo: Smeriglio, 'nuova fase solo con forte discontinuità' (2)

(AdnKronos) - "Serve coraggio, e serve agire insieme perché in entrambi i casi sarà una battaglia su valori fondamentali, sulla visione del mondo, che dovremmo ingaggiare contro l’onda nera che Salvini rappresenta. E per riconnettere al meglio una crisi di palazzo con quello che accade nel Paese reale basterebbe ricominciare dalle persone tenute in ostaggio dalla propaganda razzista sulla Open arms. Teniamoci pronti", conclude Smeriglio.