Umbria: Toti, 'garantito a Salvini che lista di 'Cambiamo' ci sarà, no veti'

Roma, 19 ago. (AdnKronos) - "Mentre ancora non sappiamo cosa succederà in Italia abbiamo una certezza: alla fine del mese di ottobre si voterà in Umbria e per la prima volta i cittadini avranno modo di voltare pagina, affidando a una nuova politica e a una nuova classe dirigente la guida di una regione che tanto ha sofferto sotto il governo del Pd. Nel mio recente incontro con il Segretario della Lega, Matteo Salvini, ho garantito che la lista di Cambiamo ci sarà e sarà al fianco del candidato che verrà scelto dalle forze politiche del territorio". Lo scrive in una nota Giovanni Toti.

"In tale senso abbiamo già chiesto agli amici del territorio, a partire da Pietro Laffranco, di muoversi in tal senso. Mai si è parlato di veti alla nostra presenza che vuole essere di sostegno alla voglia di cambiamento dei cittadini umbri".