Governo: Gasparri, 'chi vuole maggioranza Ursula sostenga Berlusconi'

Roma, 19 ago. (AdnKronos) - "Prodi, che propone per l’Italia la maggioranza Ursula-Orsola, facendo riferimento alla recente elezione del nuovo presidente della Commissione Europea, dimentica un dettaglio. Che quella presidente appartiene al Partito Popolare Europeo, non alle orde di socialisti e di grillini che creano danni in Italia e in Europa. Vogliono la maggioranza Ursula in Italia? Benissimo. Votino per Silvio Berlusconi presidente del Consiglio. Che fa parte del PPE come la nuova presidente della Commissione Europea”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi).