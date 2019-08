Palrmo: vicesindaco 'striglia' Rap, servizio carente, serve cambi di passo'

Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - "Stamattina come da cronoprogramma voluto dall’amministrazione comunale le squadre di Rap e Reset sono intervenute nelle costa nord della città di Palermo. Dopo gli interventi su Mondello e Sferracavallo, Vergine Maria con una piccola parentesi di sabato su viale della Libertà ( da piazza Vittorio Veneto a piazza Croci) per manutenere il verde e rimuovere le foglie dai marciapiedi, il vice sindaco nonché assessore al decoro Urbano Fabio Giambrone ha dirottato le squadre composte da 14 operai all'Arenella". E' quanto si legge in una nota del Comune.

Anche in questa occasione si è intervenuti nel dettaglio sul diserbo nei cigli dei marciapiedi, per lo spazzamento meccanizzato e manuale, lavaggio strade con autobotte e soffiatore delle aree più affollate del quartiere. Coinvolte strade come via Papa Sergio ( dove le azioni di spazzamento continueranno anche domani), via della Leva, via Scalo all’Arenella, via Dei Paoli, nonché un intervento su piazza Tonnara per definire la pulizia. Su questi quartieri a metà settimana, presumibilmente tra mercoledì e giovedì, sono stati programmati oltre gli interventi mensili che abbracciano nel dettaglio tutte le 8 circoscrizioni e i quartieri della città, degli interventi dedicati di derattizzazione e disinfestazione. In questa ottica in antimeridiano e in notturno interverranno due squadre della Rap dalle 6 alle 12 per la derattizzazione e dalle 22 alle ore 4 per la disinfestazione. A seguire da domani, per due giorni, le maestranze di Rap e Reset si sposteranno in circonvallazione tratto che va da viale Leonardo da Vinci a via Belgio. Da venerdì, invece, si interverrà nella costa Sud di Palermo, tratto che abbraccia via Galletti fino a Porticciolo Santo Erasmo.

"Continua un lavoro indispensabile per il decoro della città, diffuso in tutti i quartieri; un lavoro quanto mai necessario di fronte a situazioni che spesso, primi colpevoli i comportamenti incivili da parte di molti cittadini, sono effettivamente difficili - dichiara il vice sindaco e assessore al decoro Fabio Giambrone. Per questo col Sindaco abbiamo chiesto a RAP di aumentare i propri sforzi, soprattutto sul fronte dello spazzamento che oggi appare del tutto carente e disorganizzato. Dall'azienda ci aspettiamo un cambio di passo su questo tema in tempi brevi”.