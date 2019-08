Governo: Sereni, 'se accordo con M5S discontinuità su nomi e programmi' (3)

(AdnKronos) - Fino a che punto il Pd può spingersi per arrivare a un potenziale accordo con i 5 stelle? Ci sono paletti invalicabili di discontinuità ad esempio su un eventuale Conte bis o un ruolo di governo per Di Maio? "Non si è ancora aperta la crisi e dunque -risponde Sereni- è del tutto improprio fare scenari e addirittura ipotizzare dei ruoli. Personalmente penso che, se si verificassero le condizioni per un governo di legislatura, sarà necessario introdurre elementi di discontinuità nei programmi e anche nelle persone".

A breve ci saranno regionali importanti in Emilia, Umbria, Toscana. Un'alleanza con i 5 Stelle a livello nazionale potrebbe avere ripercussioni anche sul territorio? "Anche questo mi sembra prematuro. Certo, se si aprisse un dialogo programmatico serio per un nuovo governo nazionale anche le dinamiche sul territorio dovranno tenere conto. Ma, ripeto, un passo alla volta".