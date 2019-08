Migranti: Open Arms, 'trasferire naufraghi in aereo in Spagna'

Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - Ok al trasferimento dei migranti a bordo della Open Arms fino in Spagna ma solo a bordo di un aereo. E' quanto chiede il capo missione di Open Arma Riccardo Gatti che, parlando con i cronisti sul molo di Lampedusa, ha detto: "Per dare dignità ai naufraghi potrebbero trasferirli a Catania e da lì in aereo portarli a Madrid. Abbiamo provato ad affittare un Boeing per 200 persone per portarli da Catania a Madrid, e verrebbe 240 euro a passeggero". E ricorda che un anno fa "per la soluzione della vicenda Aquarius si sono spesi 250mila euro per la nave della Guardia costiera e dall'altra nave neanche si è saputo il costo".