Migranti: medico Lampedusa, 'troppi 18 giorni in mare, fateli scende da Open Arms' (2)

(AdnKronos) - Poi, Francesco Cascio, annuncia: "Stamattina andrò al Centro d'accoglienza e chiederò alla Polizia se hanno bisogno di me, o semi vogliono sentire. Io posso dare tutti i dettagli della vicenda sanitaria". Ma tiene anche a sottolineare: "Non dobbiamo dimenticare che, presi dall'enfasi della narrazione, si dimentica una cosa fondamentale: questa struttura sanitaria fornisce assistenza a 40 mila persone, su seimila abitanti che ha Lampedusa. Si lavora anche se non ci fossero i migranti. Mi sembra giusto sottolinearlo". E aggiunge: "Ho incontrato il medico che la notte delle visite ai migranti era in servizio. Era distrutto. Ha fatto 40 ore di fila di turno, ha trattato persone traumatizzate, fratture, e altre patologie di turisti e abitanti. Non ci sono solo i migranti da seguire".

"Ora spettiamo gli sviluppi di questa vicenda - aggiunge - vediamo cosa accadrà, ma ribadisco che secondo me andrebbero fatti scendere".