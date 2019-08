Migranti: caso Open Arms, oggi minori lasceranno Lampedusa

Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - I 27 minori non accompagnati che nei giorni scorsi sono stati fatti sbarcare dalla nave Open Arms oggi lasceranno Lampedusa per raggiungere con la nave Porto Empedocle (Agrigento). Da qui poi verranno trasferiti in alcuni centri di accoglienza per minori. Dei 27 giovanissimi sbarcati alcuni, al momento della identificazione, hanno ammesso di avere 18 anni, quindi le loro condizioni muteranno.