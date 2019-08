Sicilia: in arrivo 50 milioni per incentivi consumo energetico (2)

(AdnKronos) - La prima finestra dello stesso bando, invece, è già terminata e stanno partendo le prime iniziative. Il dipartimento Energia ha firmato due convenzioni per l’efficientamento energetico con l’ateneo di Palermo e con l’Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania. In particolare l’università beneficerà della riqualificazione energetica dell’edificio 14, sede di uffici amministrativi e aule didattiche, e realizzerà nuovi sistemi di illuminazione e climatizzazione, oltre a un impianto fotovoltaico. In tutto, l’intervento costerà quasi un milione. Interventi simili al Garibaldi di Catania, dove si punterà alla riduzione dei consumi di energia realizzando un impianto fotovoltaico e un sistema di trigenerazione con un motore a combustione interna alimentato a biometano. L’intervento costerà cinque milioni di euro.

Nel frattempo il dipartimento ha inviato il Piano energetico della Regione al competente Servizio del dipartimento Ambiente che rilascia la Valutazione ambientale strategica, dando così avvio alla fase di consultazione del rapporto preliminare. Tutti gli enti competenti in materia ambientale avranno sessanta giorni di tempo per analizzare e presentare eventuali osservazioni. Il Piano stabilisce gli obiettivi energetici della Sicilia al 2020 e al 2030, prevedendo un incremento della quota di energia elettrica prodotta dalle rinnovabili del 135 per cento di energia passando dall’attuale 29,3 al 69 per cento.