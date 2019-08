Va male il primo colpo e ci riprova, arrestato

Roma, 17 ago. (AdnKronos) - Sfumato il primo colpo, torna a piazza della Repubblica per mettere a segno una nuova rapina. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro, intorno alle 22 di ieri, vengono inviati dalla centrale operativa del gruppo carabinieri di Roma in piazza della Repubblica, dove due cittadini del Bangladesh, entrambi titolari di due distinti chioschi, avevano bloccato un ladro che aveva tentato di portare via il registratore di cassa di uno degli esercizi.

Al loro arrivo, i militari, nonostante la strenua resistenza opposta, hanno ammanettato un 27enne, proveniente dalla provincia di Latina, che aveva, poco prima, aggredito un 40enne del Bangladesh per portargli via l'incasso del chiosco di frutta. La vittima ha avuto il supporto di un connazionale, titolare di un vicino banco, che si era accorto di quanto stava accadendo ed è intervenuto in suo aiuto. Dai racconti forniti dai commercianti è emerso che la stessa persona fermata, intorno alle 17, aveva già tentato di rubare una valigia a uno dei 2 e che dopo essere stato scoperto e allontanato, aveva iniziato a inveire contro gli stessi cittadini stranieri, minacciandoli di morte.

Il 27enne, accusato di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, è stato arrestato e trattenuto in caserma in attesa dell'udienza di convalida.