Appello su Facebook per il funerale della moglie, arrivano 700 persone

El Paso, 17 ago. (AdnKronos) - Temeva di dover seppellire sua moglie da solo, così ha invitato su Facebook l'intera comunità. Oltre 700 persone si sono presentate, in queste ore, al 'La Paz Faith Memorial and Spiritual Center' per il funerale di Margie Reckard, vittima della strage di El Paso del 3 agosto, e hanno mostrato affetto e comprensione a suo marito Antonio Basco. Lo ha raccontato il 'New York Times', intervistando le persone accorse, provenienti da ogni angolo d'America. Nella strage di El Paso sono morte 20 persone e 26 sono state ferite. Il responsabile, il 21enne Patrick Crusius, è in carcere.

Antonio era sposato con Margie da 22 anni e non aveva altri parenti in città. Dopo la sparatoria aveva paura di ritrovarsi da solo a salutare sua moglie, non avendo persone da invitare direttamente. In suo aiuto la 'Perches Funeral Homes', che offriva esequie gratuite alle famiglie delle vittime, ha scritto su Facebook un messaggio commovente, invitando chiunque desiderasse intervenire. "Il signor Brasco non aveva altra famiglia oltre sua moglie Margie Reckard - si legge - dà il benvenuto a chiunque voglia partecipare al funerale della sua compagna".

Prima sono arrivati i fiori, oltre 900 mazzi, da ovunque: New Hampshire, Oregon, Kentucky. Molti da Dayton, in Ohio, sito di un'altra sparatoria avvenuta qualche giorno fa, con 9 vittime. Poi sono arrivate le persone, tantissime, in breve tempo una lunga fila si è formata intorno alla chiesa, in attesa di porgere i propri omaggi a Margie.

Il parroco, Harrison Johnson, ha fatto un'omelia commovente. "Guarda tutti i nuovi amici che hai ora - ha detto ad Antonio Basco - qualsiasi cosa succeda, non smettere di attraversare la tempesta perché ne verrai fuori". Basco è scoppiato in un pianto liberatorio. "Era l'amore della mia vita - ha raccontato l'uomo, parlando di sua moglie Margie - appena l'ho guardata negli occhi (in un bar in Nebraska) era finita per me".