Mareamico: "Incendiata per gioco barca migranti nell'agrigentino"

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "In Sicilia, durante la notte di ferragosto, può accadere di tutto. E' successo che qualcuno, in preda all'alcool o per gioco o per una sorta di protesta nei confronti delle Istituzioni, ha dato fuoco all'imbarcazione dei migranti, arrivata a Piana grande di Ribera lo scorso 10 giugno, e che è rimasta a marcire sotto sequestro in spiaggia". E' la denuncia dell'associazione di Agrigento Mareamico. "Questo è un fatto inquietante dal punto di vista sociale, ma è anche un fatto grave perché la barca era stata lasciata a riva con il motore acceso dai migranti e sarebbe stato molto semplice portarla in un posto sicuro, invece di fargli fare questa brutta fine", dice.