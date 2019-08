Lirica: Consiglio indirizzo Teatro Massimo,'no ragione ostativa per Giambrone'

Palermo, 14 ago. (AdnKronos) - "Dopo ampia discussione, il Consiglio di indirizzo del Teatro Massimo ritiene che risulti non contestate né contestabile la legittimità della procedura e della relativa proposta di nomina a Sovrintendente di Francesco Giambrone e per quanto richiesto ritiene non sussistere alcuna ragione ostativa di opportunità in considerazione dell'assoluta specificità, importanza ed autonomia dell'attività del Francesco Giambrone, e delle competenze di Sovrintendente rispetto ai suoi congiunti e conferma per quanto necessario per intero il contenuto della precedente delibera assunta dal consiglio di indirizzo in data 1 agosto scorso, ribadendo l'ottima qualificazione e l'ottimo impegno che caratterizzano il dottor Giambrone". Ecco quanto si legge nella delibera approvata all'unanimità oggi pomeriggio dal Consiglio di indirizzo della Fondazione del Teatro Massimo di Palermo che ha confermato la fiducia al Sovrintendente Giambrone.