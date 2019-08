Centrodestra: Scoma (Fi), 'Salvini? ok alleanza ma no calci in faccia'

Palermo, 14 ago. (AdnKronos) - (di Rossana Lo Castro) "Se Salvini vuole governare non può fare a meno di Fratelli d'Italia ma certamente neppure di Forza Italia, soprattutto in Sicilia, dove Fi ha ottenuto ottime performance alle Regionali e alle Europee. Se vuole vincere i 27 collegi siciliani deve venire da noi, altrimenti vada pure da solo". Francesco Scoma, parlamentare azzurro e big del partito in Sicilia, lo dice chiaro e tondo. In Sicilia i forzisti hanno un peso e il leader del Carroccio non può non tenerne conto. Parole che suonano un po' come un avvertimento, anche se il vice coordinatore del partito di Berlusconi nell'Isola precisa con l'Adnkronos: "Noi siamo per un'alleanza". Ma c'è un però. "Non intendiamo rinunciare al nostro simbolo, anche perché mi sembra una pregiudiziale troppo forte".

Insomma, ribadisce l'azzurro, niente listone e nessun inglobamento. Forza Italia ha un'identità a cui non è disponibile a rinunciare. "Noi crediamo - dice ancora -, e lo abbiamo creduto anche in passato quando la Lega aveva il 5 per cento, che l'alleanza che ci fa vincere è quella di centrodestra. Ecco perché siamo disponibili a un'intesa, ma - puntualizza - o si forma di nuovo un centrodestra, in cui sia rispettata la dignità di tutti i 'partner' oppure siamo pronti a giocarci la partita in solitaria. Non abbiamo nessuna paura. Possiamo non vincere da soli ma, una cosa è certa: senza di noi non vince neppure la Lega". E il ministro dell'Interno dovrebbe sapere che "nelle preferenze si può salire oggi e scendere domani".