"Fateli scendere", l'appello della Littizzetto per la Open Arms /Video

Roma, 14 ago. (AdnKronos) - "In questi giorni in cui tutti sono al mare, voi siete 'in' mare. E' molto diverso". Comincia così il video dell'eclettica Luciana Littizzetto, condiviso su Facebook dalla scrittrice Michela Murgia nell'ambito dell'iniziativa 'Siamo tutti Open Arms'. "E lo siete da molto tempo, non è possibile. Non è più assolutamente tollerabile - rimarca -. Questo è un gesto vile, vigliacco, schifoso, pavido". "Voi siete coraggiosi, sappiate che c'è un sacco di gente che è con voi. Vi aspetto! Vi aspetto a terra!" conclude.