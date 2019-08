L'ultimo post di Nadia Toffa

(AdnKronos) - Sorridente e abbracciata alla sua cagnolina Totò. Risale al 1 luglio l'ultimo post su Instagram di Nadia Toffa, morta oggi dopo una lunga battaglia contro il cancro, che allora aveva voluto salutare i suoi follower con una foto raggiante. "Io e Totò unite con l'afa - si legge - E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti".

Un saluto pieno di entusiasmo, qualità che caratterizzava la conduttrice 40enne e che non l'ha mai abbandonata nelle fasi altalenanti della sua malattia. Oggi quel post è pieno di cuori e parole commosse, da parte dei suoi seguaci e di tutta al comunità social. "Addio guerriera e grande donna" scrive Mery, "Grande esempio di coraggio e combattività" aggiunge Manuela.

Nadia Toffa non aveva mai smesso di occuparsi degli altri. Nel suo precedente post, dell'11 giugno, mostrava un video chiedendo aiuto per don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano da sempre in prima linea contro le mafie, e che il 16 agosto celebrerà il suo funerale. "Vi prego diamo una mano a Don Maurizio - scriveva - sempre in prima fila contro quelle mafie che avvelenano la nostra terra, la nostra aria, il nostro cibo... non lasciamolo da solo, perché Don Maurizio questa battaglia la combatte anche per noi, non dimentichiamolo e non lasciamolo da solo. Vi prego". Lui anche oggi la ringrazia commosso sulla sua pagina Facebook: "Grazie per il bene che ci ha sempre voluto. Il Signore ti accolga nel suo regno di luce e di pace".