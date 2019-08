Governo: Salvini, 'Mattarella ha in mano situazione'

Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "C'è il Presidente della Repubblica che ha in mano la situazione, è chiaro a tutti che non c'è più un governo e non c'è più una maggioranza. Se qualcuno crede che l'Italia possa essere governata per anni dall'accoppiata Renzi-Grillo, auguri. Forse è il caldo d'agosto". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini arrivando al lido Caparena di Taormina (Messina) per fare un bagno in mare.