Fi: Bestetti, 'grazie a Berlusconi per nomina a guida giovani'

Roma, 9 ago. (AdnKronos) - "Ringrazio vivamente il presidente Berlusconi per la fiducia. Per me sarà un onore coordinare a livello nazionale i giovani di Forza Italia”. Lo afferma Marco Bestetti, presidente del Municipio 7 di Milano, commentando la nomina a commissario nazionale di Forza Italia Giovani. “Sono sempre stato a disposizione del mio partito e continuerò ad esserlo -aggiunge- moltiplicando il mio impegno per contribuire ad assicurare a Forza Italia un nuovo slancio di energia ed entusiasmo. Ci aspettano sfide decisive per il nostro Paese e sono assolutamente convinto che sapremo vincerle lavorando tutti insieme con spirito di servizio e leale collaborazione”.