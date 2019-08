Governo: Fraccaro, 'spero taglio parlamentari senza seduta straordinaria Camera'

Roma, 9 ago. (AdnKronos) - Per arrivare alla riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari, "spero non sia necessario" chiedere con un terzo dei deputati una convocazione straordinaria della Camera. "Al momento non mi pare lo stiano chiedendo, ma mi auguro che questa che non sia necessaria, semplicemente perché stiamo chiedendo ai Gruppi parlamentari di dare il loro consenso a farlo senza necessariamente ricorrere all'articolo 62 della Costituzione". Lo ha sottolineato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg 24.

"Un no" alla riforma, ha ribadito, "sarebbe incomprensibile, si può fare benissimo visto che si deve convocare ad agosto il Parlamento, per approvare, per portare a termine una riforma che ha impiegato soldi, risorse e che abbiamo promesso sia noi e la Lega al popolo italiano".