M5S: Fraccaro, 'resta regola due mandati'**

Roma, 9 ago. (AdnKronos) - "Nel Movimento 5 stelle c'è la regola dei due mandati, io ho fatto due mandati, io ho fatto la mia esperienza. Per me ci sono due mandati, questa è la regola del Movimento 5 stelle". Lo ha ribadito il ministro per Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg24, anche a proposito della possibilità di una ricandidatura di Luigi Di Maio.