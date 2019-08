Berlusconi: "Interrompere esperienza fallimentare di governo"

Roma, 7 ago. (AdnKronos) - "Interrompere questa esperienza fallimentare è dunque un gesto di responsabilità da parte di Matteo Salvini nei confronti degli italiani". Lo ha dichiarato Silvio Berlusconi dopo la spaccatura nella maggioranza di governo sul voto in Senato sulla Tav.

"A soffrire le conseguenze dell'azione deludente di governo guidato dai Cinquestelle e fortemente condizionato dai programmi dei Cinquestelle sono stati gli italiani, che oggi vivono in un Paese dove nulla più funziona", ha aggiunto il leader di Fi.

"Questo Parlamento non è in condizioni di esprimere maggioranze diverse che siano anche rispettose dell'esito di tutte le prove elettorali intermedie, che hanno consegnato la vittoria al centro-destra. Il compito di decidere se e come far proseguire la legislatura spetta al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel quale riponiamo assoluta fiducia. Forza Italia ritiene che la soluzione migliore per il Paese siano nuove elezioni", ha concluso.