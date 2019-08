Tav: Malan, 'ampio sì in Parlamento e nel Paese'

Roma, 7 ago. (AdnKronos) - "Grazie alla mozione No Tav dei 5 Stelle oggi si certifica che esiste un'ampia maggioranza Si Tav in Parlamento che per la verità c'è già nel Paese, come se è stato sancito dal voto degli italiani alle Europee e alla Regione Piemonte. Di questo noi di Forza Italia siamo pienamente soddisfatti, noi che siamo stati sempre, anche nei momenti in cui magari non conveniva, a favore dell'opera e che mai abbiamo candidato nei Comuni esponenti No Tav nelle nostre liste". Lo afferma il vicecapogruppo di Forza Italia al Senato Lucio Malan.

"Registriamo dopo le chiare e dure parole del capogruppo della Lega -aggiunge- che la posizione dei 5Stelle apre una questione politica gigantesca. Vedremo come i due attori principali di questa maggioranza anomala la risolveranno. A noi interessano molto di più gli effetti negativi che questa situazione genera sul Paese che rimane a crescita zero, dove le imprese chiudono e non si vedono prospettive appetibili per il futuro".