Incidenti: moto contro guard rail a Monte Pellegrino, muore diciottenne

Palermo, 6 ago. (AdnKronos) - Un giovane di 18 anni ha perso la vita questa notte in un incidente a Monte Pellegrino, a Palermo. Il giovane era alla guida della sua moto, una 500 di cilindrata, insieme a un amico quando ha perso il controllo e si è andato a schiantare contro il guard rail nei pressi del Santuario di Santa Rosalia. Per il diciottenne non c'è stato nulla da fare. L'amico, 19 anni, è stato trasportato all'ospedale di Villa Sofia dove si trova in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente indaga la sezione infortunistica della polizia municipale.