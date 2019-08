Salvini: "Con decreto meno Carola e più Oriana Fallaci"

Roma, 5 ago. (AdnKronos) - "Se devo riassumere" con il decreto legge sicurezza bis "meno Carola e più Oriana Fallaci". Lo dice al Senato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, definendo quella di oggi "una bella giornata a prescindere dai numeri e mi piace che questa giornata cada il 5 di agosto che, per chi è stato a Medjugorje, rappresenta il compleanno della Vergine Maria e quindi sono convinto che sia un bel regalo all'Italia e anche al resto del mondo". Rispondendo ironicamente poi a una domanda di un giornalista Salvini ha detto che con i 150mila euro che, secondo alcune rivelazioni Gianluca Savoini avrebbe ricevuto dopo un viaggio in Marocco, "ho comprato i gelati per mio figlio che è poi è andato sulla moto d'acqua".