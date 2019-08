Polizia: morto a Palermo Giovanni Finazzo, fu questore e prefetto

Palermo, 5 ago. (AdnKronos) - E' morto a Palermo l’ex prefetto e questore di Trapani Giovanni Finazzo. L'uomo, 77 anni, sarebbe precipitato dal balcone del suo appartamento di via Versilia. La dinamica è ancora da chiarire. Settantasette anni, Finazzo era entrato il polizia nel 1969. Nel 1991 era stato nominato vice questore vicario a Palermo, poi nel 1994 fu nominato questore di Trapani e successivamente è stato questore di Catania, Milano e Roma. Nel 2003 era tornato in Sicilia come prefetto di Trapani dove rimase fino al 2007. Poi la nomina a prefetto a Catania e quella di commissario delegato per l'emergenza immigrazione in Lampedusa.