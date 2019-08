Boss brasiliano tenta di evadere 'travestito' da sua figlia

Rio de Janeiro, 5 ago. (AdnKronos) - Scene da film a Rio de Janeiro. Dove, domenica scorsa, il capo di una banda di criminali brasiliani ha tentato di evadere dal carcere di Gericinò 'travestito da sua figlia adolescente'. L'episodio incredibile - riportato dal 'Guardian' - ha come protagonista Clauvino da Silva, detto 'Shorty', un criminale noto per essere a capo del 'Commando Rosso', una banda molto potente in Brasile che gestisce buona parte del traffico di droga. Da Silva ha acquisito il soprannome dalla sua corporatura esile, che gli ha anche permesso di completare a puntino il suo travestimento.

E avrebbe potuto farla franca, se non fosse stato per il suo nervosismo che - riporta il 'Guardian' - ne ha tradito l'andatura insospettendo i funzionari della prigione. Il piano del boss, da quanto si apprende, era quello di lasciare sua figlia in carcere, compiendo un vero e proprio scambio con annessa fuga.

Una parrucca di capelli neri, una maglietta rosa con un disegno infantile, jeans attillati e una maschera in silicone iper-realistica completavano il suo 'outfit'. Il segretario di stato dell'amministrazione penitenziaria ha pubblicato foto e video di Da Silva che, dopo essere stato scoperto, rimuove il suo costume e dice il suo nome completo. Il video è stato poi diffuso dall'account twitter 'O Globo Rio', dell'omonimo giornale.

La ragazza di 19 anni, figlia del detenuto, è ora indagata come possibile complice del fallito tentativo di fuga. Suo padre è stato trasferito in una struttura di massima sicurezza e si prepara ad affrontare ulteriori sanzioni disciplinari.