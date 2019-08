Gas: Le Monde, Nord Stream 2 accumula ritardi

Parigi, 4 ago. (AdnKronos) - Il Nord Stream 2, il gasdotto, lungo 1.200 chilometri e che dovrebbe collegare la Russia alla Germania attraverso il mare Baltico, sta accumulando ritardi. Secondo quanto riferisce 'Le Monde' il progetto, la cui capacità è di 55 miliardi di metri cubi, "dovrebbe subire dei ritardi di alcune settimane se non di alcuni mesi sotto la pressione delle autorità danesi". Per concludere la costruzione nei tempi previsti, spiega al quotidiano francese un attore del progetto, "era necessario avere un via libera in Danimarca prima del primo gas. Qualsiasi mese in più di ritardo fa accumulare ritardo per l'entrata in servizio" del gasdotto. Il consorzio Nord Stream 2, invece, continua ad assicurare che il progetto sarà pronto nei tempi previsti, ossia entro la fine del 2019. "Possiamo ancora mantenere il nostro calendario", spiega un portavoce a 'Le Monde'.

Il progetto da 9,5 miliardi di euro è condotto da Gazprom con cinque partner europei: il francese Engie, il gruppo anglo-olandese Shell, l'austriaco Omv e i tedeschi Uniper e Wintershall.