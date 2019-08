Strage Bologna: Lollobrigida, 'commissione inchiesta urgente e opportuna'

Roma, 4 ago. (AdnKronos) - “I documenti del Sismi recentemente portati alla luce possono costituire un importante elemento per diradare le ombre che ancora oggi, a distanza di 39 anni, avvolgono la verità storica e processuale della strage di Bologna. Un tassello necessario al percorso di ricostruzione di quanto realmente accadde in quel tragico 2 agosto del 1980. La commissione d’inchiesta parlamentare proposta da Fratelli d’Italia, anche alla luce di quanto emerso proprio in queste ore, appare ancora più urgente e opportuna". Lo afferma il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida.

"Alla ripresa dei lavori di settembre -aggiunge- chiederemo la calendarizzazione della nostra proposta di legge per la sua istituzione ”.