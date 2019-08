Editoria: Faraone incontra lavoratori Giornale di Sicilia, 'governo dorme'

Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - "Abbiamo incontrato i lavoratori del Giornale di Sicilia: in 32 rischiano il posto di lavoro. Così come il settore dei call center, anche il settore dell’editoria è in profonda trasformazione. Servirebbe un governo che accompagnasse queste trasformazioni tenendo in vita 'istituzioni' come il Gds e contestualmente salvaguardando i posti di lavoro". Così il senatore del Pd Davide Faraone.

"Formazione, conversione verso nuovi lavori, sostegno all’innovazione e in alcuni casi accompagnamento alla pensione - ha aggiunto - Tanti altri giornali in tutta Italia sono nelle medesime condizioni e quasi 300 lavoratori rischiano il posto di lavoro soltanto nel Mezzogiorno del Paese. Invece il governo degli incapaci dorme, se ne frega altamente e mette all’editoria un certo Crimi, personaggio passato agli onori della cronaca soltanto per la volontà di chiudere Radio Radicale. Anche su questo saremo i loro stalker, ad ogni loro assenza e inconsistenza noi contrapporremo la nostra serietà e determinazione".