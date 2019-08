Atlantia: in primo semestre traffico autostradale Aspi +1%**

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - Cresce il traffico autostradale in Italia. Nel primo semestre 2019 sulla rete autostradale di Autostrade per l’Italia e delle concessionarie controllate i volumi di traffico si incrementano dell’1% rispetto al primo semestre 2018. In particolare, i chilometri percorsi dai veicoli a '2 assi' sono aumentati dello 0,6%, mentre quelli dai veicoli a '3 o più assi' sono aumentati del 3,5%. Sull’andamento del traffico hanno influito negativamente le condizioni meteorologiche di maltempo registratesi nel mese di maggio. Lo rende noto Atlantia in un comunicato dopo che il Cda ha approvato i risultati del primo semestre dell'anno.