Strage Bologna: Casellati, 'no a ombre e segreti'

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - “L’attentato del 2 agosto 1980 è stato una delle pagine più buie della nostra storia, una vile carneficina di donne, uomini e bambini innocenti che oggi come allora lacera la coscienza degli italiani. In questa giornata di ricordo e di dolore è importante ribadire la necessità che la verità venga ricostruita e consegnata alle pagine di storia, priva di ombre o di segreti”. Lo scrive il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un messaggio inviato a Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna.

“Esprimo la mia vicinanza -prosegue la seconda carica dello Stato- agli orfani e ai familiari delle vittime e ringrazio l'Associazione per l'instancabile opera di stimolo e supporto all'azione delle Istituzioni e della magistratura. Solo la memoria condivisa di tutti capitoli della nostra storia, anche di quelli più orribili e bui, ci può consentire di consolidare i valori di pace, giustizia e legalità su cui si fonda la nostra Nazione. Ce lo rammenta l'orologio della stazione di Bologna, fermo alle 10.25 di quella mattina, e ce lo ricordano i volti di tutte le vittime dell'odio, delle guerre e del terrorismo”.