Basket: la Nazionale a Verona per il test in vista dei Mondiali

Verona, 2 ago. (AdnKronos) - Verona si tinge d’azzurro. Dall’8 al 10 agosto all’ AGSM Forum i colori gialloblu delle società sportive scaligere lasceranno il posto a quello della nazionale di basket, per la prima edizione della Verona Basketball Cup. Per tre giorni, l’evento, organizzato con il supporto di Master Group Sport, permetterà agli appassionati di poter vedere da vicino le stelle nazionali e internazionali della pallacanestro durante i matches preparatori in vista degli imminenti mondiali, che si terranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre.

La Nazionale guidata da Romeo Sacchetti, reduce dalla vittoria della 7ª edizione della Trentino Basket Cup, sarà presente già a Verona da domani 3 agosto per gli allenamenti sul parquet del PalaOlimpia. Gli azzurri affronteranno nell’impegnativo torneo quadrangolare rispettivamente Senegal, Russia e Venezuela, tutte squadre qualificate alla manifestazione iridata. Nelle giornate di torneo, la biglietteria al palazzetto sarà aperta dalle 16. Le partite, tutte in programma alle 20.30, saranno inoltre visibili in diretta anche su SkySport.

La manifestazione è stata presentata oggi in sala Arazzi dal sindaco Federico Sboarina e dall’assessore allo Sport Filippo Rando insieme al presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, al presidente della Fip Veneto Roberto Nardi, al direttore generale di Mater Group Antonio Santa Maria e all’allenatore della Nazionale Romeo Sacchetti.