Maltempo: Anci Veneto, vicini a sindaci Comuni colpiti

Venezia, 2 ago. (AdnKronos) - “Non solo nelle ultime ore, ma negli ultimi giorni il maltempo ha colpito diversi Comuni del Veneto, in particolare nelle zone di Vicenza, Venezia e Treviso provocando danni e situazioni di disagio. Anci Veneto vuole manifestare la propria vicinanza ai sindaci dei territori colpiti e che in molti casi purtroppo hanno subito danni importanti”. Così la presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, esprime la sua vicinanza ai sindaci colpiti dal maltempo.

“Purtroppo il periodo estivo ci ha abituato a questi fenomeni improvvisi e violenti che spesso mettono in ginocchio i territori creando enormi difficoltà e come sta accadendo a Treviso isolando alcune zone della provincia. Per le amministrazioni e per i sindaci il lavoro non si esaurisce con la gestione dell’emergenza, ma proseguirà con la conta dei danni e con la richiesta di risorse nel caso in cui sia dichiarato lo stato di crisi dalla Regione del Veneto”, sottolinea.

“Anci Veneto – conclude la presidente Pavanello – è pronta a dare supporto, nella misura delle nostre possibilità, ai sindaci che dovranno far fronte alla fase di manutenzione ed alla messa in sicurezza dopo i danni provocati dai fortunali e dalle trombe d’aria”.