Sole 24 Ore: torna in utile nel semestre, ricavi -6,7% (2)

(AdnKronos) - Il cda del Sole, insieme ai conti, ha anche deliberato la sottoscrizione di un accordo con Palamon Capital per la cessione della residua partecipazione del 49% detenuta dal gruppo in Business School 24 e il contestuale riacquisto del ramo 'Eventi'. A giugno, la società editoriale aveva già sottoscritto un Memorandum of understanding con Palamon Capital Partners per negoziare sulle operazioni.

Il corrispettivo per la cessione è fissato 21,5 milioni di cui 5 mln alla data di esecuzione della cessione ed euro 16,5 mln al più tardi entro il 31 dicembre 2021. "Nel piano industriale 2019-2022 non sono riflessi gli effetti dell’operazione e le maggiori entrate di cassa andranno a supporto degli investimenti già previsti e delle nuove iniziative per lo sviluppo del business", spiega Il Sole.