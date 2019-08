Nautica, slitta a settembre correttivo codice

Roma, 1 ago. (AdnKronos) - Slitta a dopo l'estate il parere sul decreto correttivo al Codice della nautica, la cui l’adozione era prevista entro la prima metà di agosto. Ucina Confindustria Nautica esprime quindi "forte rammarico" sulla decisione della Camera dei Deputati "di rinviare a settembre il parere previsto per l’adozione dell’atto del Governo che contiene il Decreto correttivo al Codice, nonostante la scadenza del termine per l’adozione finale del provvedimento da parte del Presidente della Repubblica fosse prevista il prossimo 12 agosto".

Ucina ricorda che "il Decreto correttivo al Dlgs 229/2017, che ha riorganizzato il Codice della nautica, è previsto dalla legge delega che ha dato vita alla riforma, con la possibilità di un secondo intervento normativo di completamento e messa a punto normativa, da attuarsi entro 18 mesi dall’entrata in vigore della riforma stessa".

"La corsa contro il tempo per rispettare i termini per la sua adozione sostenuta da Ucina Confindustria Nautica in tutti i modi possibili, anche coinvolgendo Palazzo Chigi, al momento si è rivelata vana" scandisce l'associazione che rappresenta le industrie e le imprese della nautica da diporto. La stessa Ucina, ricorda ancora l'associazione confindustriale, "aveva rinunciato ad andare in audizione al Senato, al fine di evitare ogni allungamento della discussione". Ora l’associazione auspica che "il disegno di legge approvato in tempi lampo, proprio da Palazzo Madama e contenente la proroga dei termini - e quindi poter comunque approvare il correttivo dopo il 12 agosto - venga ora approvato dalla Camera entro la pausa estiva".

"In questi sei mesi ci siamo impegnati fortemente al fianco del Direttore della direzione competente e con il Capo Dipartimento dei Trasporti, Mauro Coletta e Elisa Grande" commenta il presidente di Ucina Confindustria Nautica, Saverio Cecchi.

"Li ringrazio entrambi per il lavoro di confronto svolto con l’associazione, volto a completare la riforma del 2017 e introdurre ulteriori elementi di competitività della bandiera e del sistema italiano. Abbiamo intrapreso ogni iniziativa affinché il testo fosse adottato il più rapidamente possibile dal Governo, con i pareri di tutti i soggetti coinvolti, e inviato alle Camere" sottolinea ancora Cecchi.

"Il titolare delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, ha preso con me un impegno preciso per il supporto al rilancio del settore. A questo punto la nostra filiera si aspetta ogni sforzo perché tale impegno venga rispettato e confido nell’azione del Ministro" conclude il presidente Cecchi.