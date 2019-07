Migranti: encomio Ars a comandante e equipaggio 'Accursio Giarratano'

Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Un encomio all'armatore, al comandante e all'equipaggio del peschereccio di Sciacca 'Accursio Giarratano' per aver soccorso, nei giorni scorsi, nelle acque internazionali a largo di Malta, 50 migranti. A decidere il riconoscimento, che è stato consegnato questa mattina a Palazzo dei Normanni, il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e la commissione Sanità presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo. Una targa per il comandante Carlo Giarratano, 37 anni, e cinque medaglie per i membri dell'equipaggio che all'alba del 25 luglio, dopo tre giorni in mare per le loro battute di pesca, hanno incrociato un gommone "carico di persone che chiedevano aiuto".

Il peschereccio è rimasto a fianco del gommone per ben 17 ore in attesa di istruzioni da Malta, mai arrivate, per il salvataggio. Il gommone si trovava infatti in acque Sar maltesi quindi la competenza del salvataggio sarebbe spettata al governo de La Valletta. In costante contatto con l'imbarcazione è rimasto il comando generale della Capitaneria di porto di Roma fino all'arrivo, in serata, della motovedetta della Guardia costiera su cui sono stati trasbordati i migranti.