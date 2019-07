Senato: Parrini (Pd), su seggio M5S cambi legge ma non violi Costituzione

Roma, 31 lug. (AdnKronos) - "Il capogruppo dei Cinquestelle al Senato Patuanelli dice che l'esistenza un seggio senatoriale fantasma in Sicilia è colpa della legge elettorale voluta dal Pd. È falso. È colpa di una scelta, legittima ma non obbligata, compiuta dal M5S. Non ci sarebbe stato alcun problema infatti se i Cinquestelle non avessero candidato la Catalfo sia nel proporzionale che nell'uninominale". Lo afferma Dario Parrini, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali del Senato.

"E in ogni caso, l'eventuale presenza di un vuoto nella legge -aggiunge- si risolve cambiando la legge, non andando con arroganza contro di essa e contro quanto espressamente previsto dalla Costituzione all'articolo 57. È l'abc dello stato di diritto. Patuanelli per cortesia ne prenda atto".