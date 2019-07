Sicurezza: 1.200 emendamenti a decreto bis, atteso parere commissione Bilancio

Roma, 31 lug. (AdnKronos) - Lavori fermi in commissione Affari costituzionali del Senato sul decreto legge sicurezza bis. Si attende infatti che la commissione Bilancio esprima il suo parere sugli emendamenti che sono stati presentati, circa 1.200. Per ora, qualora i pareri dovessero arrivare, sono previste sedute per stasera alle 20, per domani alle 8.30, 15 e 20.30 e per venerdì alle 9. Il provvedimento è invece calendarizzato in Aula per lunedì 5 agosto.