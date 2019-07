Ustica: non ha le autorizzazioni, sequestrato hotel

Heidi Klum e Tom Kaulitz a Capri, relax prima della festa nuziale

Roma, 31 lug. (askanews) - Quasi tutto è pronto a Capri per la mega festa di nozze, in programma nel weekend, tra la top model tedesca Heidi Klum e il musicista dei Tokio Hotel Tom Kaulitz, 17 anni in meno della modella 46enne. Tra un drink in Piazzetta con i figli di lei e una passeggiata di shopping, i due hanno cercato di confondersi tra i turisti con occhiali da sole e abiti casual. Per loro ...