Migranti: iniziate operazioni sbarco da nave Gregoretti

Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Sono iniziate pochi minuti fa le operazioni di sbarco dei 115 migranti dalla nave Gregoretti della Guardia costiera ormeggiata al porto di Augusta (Siracusa). Stamattina è stato fatto scendere uno dei migranti a bordo per problemi sanitari. Così sono rimasti a bordo in 115. Ci vorranno alcune ore per fare scendere tutte le persone, dopo le operazioni di identificazione. Sul posto anche una ambulanza.