Venezia: 9,5 mln di euro per recupero Porto Marghera (3)

(AdnKronos) - “Sottolineo che tali attività di marginamento – precisa Marcato - risultano strategiche sia per garantire l’operatività del porto e della zona industriale, in quanto consentono di limitare gli interramenti dei canali e, conseguentemente, la riduzione di pescaggio, sia per impedire la contaminazione delle acque e dei sedimenti lagunari a causa del dilavamento dei terreni inquinati.”

“Il completamento dei marginamenti – conclude l’assessore - è propedeutico alla predisposizione dei relativi tratti di canali a futuri banchinamenti, comportando un significativo beneficio per le attività economiche insediate nell’area industriale di Porto Marghera.”