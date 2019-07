Sicurezza: Macina (M5S), 'rinnovare contratto agenti Polizia'

Roma, 30 lug. (AdnKronos) - "L’appello del capo della Polizia Gabrielli non rimanga inascoltato. C’è solo un modo per affrontare il tema della sicurezza delle nostre città: investire in organico, equipaggiamento e formazione delle forze di Polizia. E soprattutto, dare priorità a questo impegno. Se c’è un’emergenza sicurezza, ce n’è sicuramente anche un’altra: il rinnovo del contratto degli agenti di Polizia". Così in un post su Facebook la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, Anna Macina.