Tav: Patuanelli, 'sì Cerno a nostra mozione atto di coerenza'

Roma, 30 lug. (AdnKronos) - "Ho appena accolto la firma del senatore del Pd, Tommaso Cerno, sulla nostra mozione per bloccare la realizzazione del Tav. Apprezziamo la coerenza dell'ex direttore dell"Espresso', contrario, tanto da giornalista quanto da politico, a un'opera obsoleta e antistorica che rappresenta uno spreco di miliardi di euro di soldi pubblici". Lo afferma il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli.

"Una posizione -aggiunge- che il Movimento 5 Stelle porta avanti da sempre, addirittura da prima di entrare in Parlamento. A questo proposito, continua a sorprendere l'atteggiamento di chi in questi anni ha fatto un'inversione 'a U' passando dall'essere apertamente No Tav a Sì Tav. Penso a Renzi, che pochi anni or sono bollava la Torino-Lione come 'inutile' ma anche alla Lega. C'è ancora tempo per cambiare idea".